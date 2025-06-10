Garmin выпустила две новые высококлассные навигационные системы, отличающиеся яркими экранами, длительным временем работы от аккумулятора и подробными топографическими картами.

Новые навигационные устройства от Garmin сочетают в себе прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям и автономность благодаря встроенному аккумулятору. Яркие дисплеи и спутниковые карты высокой четкости делают их идеальным выбором для тех, кто ищет надежную и функциональную навигационную систему.

Вслед за моделью Tread 2 с 6-дюймовым экраном, Garmin расширяет линейку навигационных устройств, предлагая Tread 2 Overland Edition и Tread 2 SxS Edition, оснащенные 8-дюймовым сенсорным экраном и отличающиеся только способом крепления. Overland Edition предназначена для установки на приборную панель с помощью присоски, а SxS Edition разработана для крепления на круглые трубы, характерные для внедорожной техники.

Несмотря на разрешение экрана 1280x800, Garmin обещает хорошую видимость даже при ярком солнечном свете. Компания не приводит точных цифр, но подчеркивает, что дисплей будет легко читаемым в любых условиях. Устройства защищены от пыли и воды по стандарту IP67, а соответствие стандарту MIL-STD-810 гарантирует устойчивость к вибрациям и ударам. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу от 1 до 6 часов, в зависимости от настроек яркости.

Навигаторы предлагают подробные топографические карты, спутниковые снимки высокого разрешения для удобного планирования маршрутов, а также навигацию по грунтовым дорогам с использованием данных OpenStreetMap. Планирование маршрутов также возможно через мобильное приложение, при этом маршруты автоматически адаптируются к габаритам и весу транспортного средства.

Оба устройства уже доступны к приобретению в Европе по ценам порядка 1000 евро.