Компания DJI анонсировала новый дрон, который выделяется продолжительным временем полета – до 59 минут – и возможностью транслировать видео в реальном времени на расстояние более 40 километров.

DJI представила новую модель дрона, ориентированную на профессиональное использование, в отличие от потребительских моделей, таких как DJI Mini. Этот аппарат, весом почти 10 кг и способный нести до 6 кг полезной нагрузки, подпадает под более строгие нормативные требования, но предлагает расширенные возможности.

Дрон оснащен четырьмя портами V2 и дополнительным карданным портом, что позволяет использовать специализированное оборудование, например, тепловизоры. Он способен автоматически обнаруживать объекты, включая суда в портовых зонах, и осуществлять взлет и посадку на них.

Система автоматического следования местности, включающая лидар, радар mmWave и датчик "Рыбий глаз", обеспечивает обнаружение даже небольших препятствий, таких как линии электропередач. Заявленное время полета составляет до 59 минут, а также подчеркивается стабильность полета вблизи ветряных электростанций.

Для передачи данных на большие расстояния используется система O4 Enterprise Enhanced, обеспечивающая дальность до 40 км. Дрон может выступать в роли ретранслятора сигнала, что особенно полезно в условиях плотной городской застройки.

Информация о ценах и доступности на данный момент отсутствует. Следует заметить, что на момент написания этих строк вся информация о новинке на сайте компании была снова скрыта и доступна лишь в кэше поисковиков.