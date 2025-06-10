Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
smushik
DJI представила квадрокоптер Matrice 400 с дальностью полёта более 40 километров
Компания DJI анонсировала новый дрон, который выделяется продолжительным временем полета – до 59 минут – и возможностью транслировать видео в реальном времени на расстояние более 40 километров.

DJI представила новую модель дрона, ориентированную на профессиональное использование, в отличие от потребительских моделей, таких как DJI Mini. Этот аппарат, весом почти 10 кг и способный нести до 6 кг полезной нагрузки, подпадает под более строгие нормативные требования, но предлагает расширенные возможности.

Дрон оснащен четырьмя портами V2 и дополнительным карданным портом, что позволяет использовать специализированное оборудование, например, тепловизоры. Он способен автоматически обнаруживать объекты, включая суда в портовых зонах, и осуществлять взлет и посадку на них.

Система автоматического следования местности, включающая лидар, радар mmWave и датчик "Рыбий глаз", обеспечивает обнаружение даже небольших препятствий, таких как линии электропередач. Заявленное время полета составляет до 59 минут, а также подчеркивается стабильность полета вблизи ветряных электростанций.

Для передачи данных на большие расстояния используется система O4 Enterprise Enhanced, обеспечивающая дальность до 40 км. Дрон может выступать в роли ретранслятора сигнала, что особенно полезно в условиях плотной городской застройки.

Информация о ценах и доступности на данный момент отсутствует. Следует заметить, что на момент написания этих строк вся информация о новинке на сайте компании была снова скрыта и доступна лишь в кэше поисковиков.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#квадрокоптер #dji matrice #dji matrice 400
Источник: enterprise.dji.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
11
«Ростех» покупает обанкротившийся автозавод Great Wall
+
Самый высокий в мире железнодорожный мост официально открыли в Индии
+
В Иваново строят первый за 30 лет крупный завод с инвестициями ₽4 млрд
+
Axios: Трамп и его администрация пренебрегают мерами кибербезопасности
+
В Пакистане сообщили о приобретении у Китая истребителей J-35 и самолётов ДРЛО KJ-500
+
Старейшей ветке Московского метро добавят две новые станции
+
В Краснодарском крае появится новый тракторный завод за 1,6 млрд рублей
1
В Краснодарском крае планируют возвести завод по производству тракторов «Беларус»
3
Строительство объездной дороги в Краснодарском крае продлится до 2027 года
1
The Elder Scrolls 6 может появиться на Xbox Showcase 2025
+
Samsung Galaxy Watch 8 Classic с 64 ГБ внутренней памяти выставлены на eBay
+
Даже в условиях ограничений экспорт редкоземельных минералов из Китая в мае последовательно вырос на 23%
+
В Windows 11 появилась функция трансляции экрана Android-устройства в меню «Пуск»
1
Financial Times: санкции не дают европейским перевозчикам использовать Северный морской путь
+
Смартфон Samsung с тройным экраном прошёл сертификацию на китайском сайте 3C
+
Xiaomi расширяет портфель технологий, подав заявку на регистрацию новых товарных знаков
+
Иран может сократить сотрудничество с МАГАТЭ
+
Panasonic выпустила ноутбук весом 900 граммов с круглой сенсорной панелью
+
Зарплаты выпускников-айтишников топовых вузов превысили 300 тысяч рублей
1

Популярные статьи

"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)
6
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
16
"Настоящие детективы", "По следу тени", "Смерть единорога" - краткий обзор фильмов
1
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
Собираем игровой ПК для Минспорта – что можно купить на 560 000р, и сколько денег удастся сэкономить
12
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
2
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
155
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
18
Как Asus ROG Ally X может изменить рынок ПК и ударить по Steam Deck
7
Чёрная Борода – история одного из самых опасных пиратов, сокровища которого так и не были найдены
+

Сейчас обсуждают

Remarc
23:17
кормушка и лоток у кошек в разных местах (комнатах),дальше можно не читать
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura X1
Biggus Dickus
23:14
Эт чё если ты свой монитор сфотаешь, вся твоя квартир попадёт в кадр? Ты что в будке 1м на 1 м живёшь? уже лучше, сфотай что бы он весь в кадр влез
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
23:12
А еще что тебе показать может обзор квартиры.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Biggus Dickus
23:11
А где монитор?
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Повелитель драного Кити
23:11
да ему снова тут поводили все по губам.я посмотрел он тут все время и без меня в минусах утопает
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
23:09
Пожалуйста.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Biggus Dickus
23:09
Китяй признайся, валерьянки бахнул?
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Повелитель драного Кити
23:07
у меня нормальное железо .игры мне побоку вообще,а вот ты донный врун.и это гораздо угарней,причем ты донны врунишка,и мерзкий ко всему.оскорбляет других сам ничего не имея.даже монь танко щель у него...
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
23:05
Еще что расскажешь но железо у тебя бомжатское факт и не поспоришь.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Biggus Dickus
23:03
Сфотай его.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем