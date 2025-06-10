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smushik
В Сети появились подробности о конструкции и дизайне моделей Huawei Pura 80 Pro и Pro+
Huawei планирует 11 июня представить флагманскую серию Pura 80, акцентируя внимание на возможностях камеры. Инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о дизайне и конструкции моделей Pro и Pro+.

По информации от DCS, ожидается, что Pura 80 Pro+ будет оснащён экраном с небольшим изгибом, который плавно перетекает в изогнутую металлическую рамку. Эта конструкция, вероятно, обеспечит более удобное удержание устройства в руке, по сравнению с моделями, оснащёнными плоским экраном и рамкой.

Фронтальная камера будет располагаться в небольшом отверстии в центре дисплея. Это может означать, что Huawei пока не планирует возвращаться к технологии 3D-распознавания лиц.

Предполагается, что Pura 80 Pro будет иметь схожий дизайн. Однако, по слухам, только модель Ultra будет оснащена передовой OLED-панелью.

В Pura 80 Pro и Pro+ основной акцент сделан на камеры. По информации инсайдера Digital Chat Station, обе модели могут быть оснащены новым 1-дюймовым 50-мегапиксельным сенсором Huawei, который будет иметь объектив с переменной диафрагмой и фокусным расстоянием 24 мм. Также ожидается перископический зум-объектив с фокусным расстоянием 89 мм, что меньше, чем у предыдущей модели — 93 мм.

Несмотря на меньшее фокусное расстояние, предполагается, что это будет эквивалентно 3,7-кратному оптическому зуму, что превышает 3,5-кратный оптический зум в Pura 70 Pro и Pro+. Ранее компания Huawei уже упоминала о наличии телеобъективов с 2-кратным (48 мм) и 3,7-кратным (89 мм) увеличением, которые, как ожидается, будут оснащены 50-мегапиксельным сенсором размером 1/1,28 дюйма.

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#huawei pura 80 pro #huawei pura 80 pro и pro+
Источник: gizmochina.com
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