Dimensity 9500, судя по всему, выйдет на рынок раньше, чем Snapdragon 8 Elite 2, и обещает превзойти его по производительности и возможностям, особенно в области искусственного интеллекта.

В прошлом году MediaTek и Qualcomm выпустили свои флагманские чипсеты Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite в октябре, причём Dimensity вышел на рынок чуть раньше. По слухам, в следующем году MediaTek планирует повторить этот успех с Dimensity 9500. Qualcomm уже объявила о проведении мероприятия Snapdragon Summit 23 сентября 2025 года, где, как ожидается, будет представлен Snapdragon 8 Elite 2.

Хотя точная дата выхода Dimensity 9500 пока не объявлена, инсайдер Digital Chat Station предполагает, что он появится раньше Snapdragon 8 Elite 2. Ожидается, что с появлением этих новых чипсетов на рынке появятся и новые флагманские Android-смартфоны, предлагающие улучшенные характеристики и производительность.

Если Dimensity 9400 использовался в Oppo Find X8 и Vivo X200, то логично предположить, что Dimensity 9500 будет установлен в Find X9 и X300. Аналогично, учитывая, что Snapdragon 8 Elite был установлен в таких устройствах, как Galaxy S25, OnePlus 13 и других, можно предположить, что их преемники будут оснащены Snapdragon 8 Elite 2. Важно помнить, что эта информация пока не подтверждена, поэтому к ней следует относиться с осторожностью.