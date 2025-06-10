Vivo X Fold 5 способен получать звонки с iPhone и сообщения SMS, используя одну SIM-карту, благодаря нововведенной функции подключения двух устройств

Vivo готовится к выпуску X Fold 5 в Китае, и менеджер по продуктам компании Хань Боксяо активно подогревает интерес к новинке. После демонстрации внутреннего экрана, он решил сравнить внешний экран X Fold 5 с iPhone 16 Pro Max, подчеркивая преимущества своего продукта. Более того, Хань Боксяо заявил о возможности подключения X Fold 5 к iPhone, что позволит пользоваться двумя платформами одновременно.





"Одной из ключевых особенностей Vivo X Fold 5 является его бесшовная интеграция с iPhone, значительно упрощающая использование обоих устройств. Теперь владельцы iPhone могут видеть SMS-сообщения и коды подтверждения, приходящие на их iPhone, непосредственно на экране X Fold 5. Более того, отвечать на звонки, поступающие на iPhone, можно прямо с X Fold 5, избавляя от необходимости переключаться между телефонами. Уведомления также синхронизируются между устройствами, позволяя всегда быть в курсе событий, независимо от того, каким телефоном вы пользуетесь. Важно отметить, что все эти функции работают даже с одной SIM-картой."

Боксяо заявил, что Vivo X Fold 5 станет первым Android-смартфоном, совместимым с Apple Watch. Пользователи смогут видеть уведомления о звонках и сообщениях с X Fold 5 на своих Apple Watch, а данные о здоровье, собранные часами, будут напрямую передаваться в приложение vivo Health. Таким образом, Apple Watch сохранят свою функциональность даже при использовании с X Fold 5, а не с iPhone.

X Fold 5 получит передовые LTPO 8T дисплеи с адаптивной частотой обновления и высокой чёткостью изображения. Пиковая яркость в 4500 нит гарантирует отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами, а высокочастотное ШИМ-затемнение и сертификация TÜV Rhineland Global Eye Protection 3.0 призваны снизить нагрузку на глаза. Vivo сотрудничает с Zeiss для точной настройки цветопередачи, обеспечивая реалистичные цвета благодаря калибровке Zeiss Master Color.

Вместо привычного ползунка оповещений на левой грани теперь расположена новая кнопка, функциональность которой, вероятно, можно будет настраивать. Vivo подчеркнула, что складной смартфон разработан для работы в экстремальных условиях, включая морозы до -20°C, и имеет защиту от пыли по стандарту IP5X и от воды по стандарту IPX9.



