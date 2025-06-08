Судя по последним тестовым образцам, изначальные планы Xiaomi относительно Xiaomi 16 претерпели изменения.

Изначальные планы Xiaomi относительно Xiaomi 16 претерпели изменения. Вероятно, компания рассматривала возможность интеграции перископического телеобъектива в компактный 6,3-дюймовый флагман, но в итоге отказалась от этой идеи и вернулась к плавающей линзе, судя по последним тестовым образцам.









Таким образом, Xiaomi возвращается к использованию датчика ISOCELL JN5, который уже применяется в модели Xiaomi 15 с плаваюшей линзой Leica, позволяющей достичь 2,6-кратного увеличения и делать макроснимки. Это может вызвать разочарование, однако, по всей видимости, имеются и другие многообещающие обновления. К примеру, планируется уменьшение рамок экрана благодаря технологии LIPO, уже используемой Vivo. Есть вероятность, что устройство будет оснащено более мощной батареей; если утечки окажутся правдивыми, 6,3-дюймовый смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью около 6800-7000 мАч.

Любители фотосъемки в первую очередь смогут рассчитывать на новый сенсор для основной камеры. Как заявил представитель компании, Xiaomi сосредоточилась на новом 50-мегапиксельном сенсоре Omnivision QV50Q с размером 1/1,3 дюйма, который, благодаря технологии LOFIC, обеспечит значительно улучшенную динамику для получения качественных снимков в HDR и будет эффективнее при автофокусировке. Отмечается, что основная камера по сравнению с Xiaomi 15 была улучшена, однако вторичные камеры не подверглись изменениям.

Также были обновлены дисплей и увеличено время автономной работы, ну а сердцем устройства станет Snapdragon 8 Elite Gen 2.