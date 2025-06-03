Запуск новой компактной экшн-камеры DJI, по-видимому, не за горами. После того, как на прошлой неделе уже появились фотографии Osmo 360, теперь в сети появились еще десятки изображений Osmo Action 6. На этот раз также подтверждены некоторые технические подробности о новом конкуренте GoPro Hero.

За выходные на различных веб-сайтах появились новые изображения DJI Osmo 360. Согласно слухам, которые циркулировали в сети уже несколько месяцев, ожидается, что этим летом DJI выпустит своего конкурента GoPro Max и Insta360 X5. Возможно, запуск следующей экшн-камеры DJI также не за горами.

Напомним, что первые подробности об Osmo Action 6 впервые появились в Федеральной комиссии связи США (FCC) в декабре 2024 года. В то время предполагалось, что DJI может официально представить свою новую экшн-камеру в начале 2025 года. Теперь Федеральная комиссия связи США опубликовала десятки фотографий Osmo Action 6.

Как отмечают инсайдеры, это не обязательно окончательный дизайн камеры DJI. Однако дизайн Osmo Action 5 Pro кардинально не изменился между сертификацией FCC и запуском. Кроме того, FCC также выпустила руководство пользователя Action 6, в котором упоминаются такие функции, как Bluetooth 5.1 LE и Wi-Fi 6, как и в случае с Action 5 Pro.

Судя по изображениям, представленным ниже, ожидается, что Osmo Action 6 будет выпущен с привычной настройкой с двумя дисплеями. К сожалению, функция компонента в форме таблетки под передним дисплеем экшн-камеры на данный момент остается неясной. Точно так же пока нет достоверной информации о цене и дате выпуска.



