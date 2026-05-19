LG готовит к выпуску свой первый игровой монитор с частотой обновления 1000 Гц и разрешением 1080p

LG представила уникальное решение для любителей киберспорта и высоких скоростей — UltraGear 25G590B, который стал первым в мире игровым монитором с нативной частотой обновления 1000 Гц при разрешении Full HD. Это значительный прорыв в области игровых дисплеев, поскольку ранее модели с такой высокой герцовкой появлялись только при понижении разрешения до 720p.









Дисплей оборудован передовой технологией Motion Blur Reduction Pro, которая значительно сокращает размытие движущихся объектов, обеспечивая чёткую картинку даже при очень высокой частоте обновления. Помимо этого, монитор защищён антибликовым покрытием, что позволяет комфортно играть даже в освещённых условиях без отражений и бликов, мешающих видеть картинку.

LG также оснастила UltraGear 25G590B интеллектуальными функциями, использующими искусственный интеллект. Среди них — AI Scene Optimization, автоматическая настройка изображения под конкретный игровой жанр, что помогает добиться наилучшей графики без необходимости вручную настраивать параметры. Кроме того, встроена технология AI Sound — улучшенная система пространственного звука, которая создаёт эффект присутствия и помогает лучше ориентироваться в игровом пространстве.

Несмотря на впечатляющие технические характеристики, остаётся вопрос, насколько человеческий глаз способен воспринимать настолько высокую частоту обновления. Уже сейчас эксперты и пользователи задаются вопросом, действительно ли разница между, например, 240 Гц и 1000 Гц заметна в реальных условиях. Также стоит учитывать, что для получения максимальной частоты кадров, 1000 Гц, требуется очень мощное оборудование и оптимизация игр. В большинстве современных игр даже при высоких настройках добиться стабильных 1000 кадров в секунду сложно, особенно при разрешении Full HD. Исключением является, например, Counter‑Strike 2, где на мощных ПК можно увидеть частоту около 800–900 кадров в секунду, что уже приближается к заявленному «идеалу».