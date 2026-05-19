Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
samoyla_yt
LG анонсировала игровой монитор UltraGear 25G590B с частотой обновления 1000 Гц
LG готовит к выпуску свой первый игровой монитор с частотой обновления 1000 Гц и разрешением 1080p

LG представила уникальное решение для любителей киберспорта и высоких скоростей — UltraGear 25G590B, который стал первым в мире игровым монитором с нативной частотой обновления 1000 Гц при разрешении Full HD. Это значительный прорыв в области игровых дисплеев, поскольку ранее модели с такой высокой герцовкой появлялись только при понижении разрешения до 720p.



Дисплей оборудован передовой технологией Motion Blur Reduction Pro, которая значительно сокращает размытие движущихся объектов, обеспечивая чёткую картинку даже при очень высокой частоте обновления. Помимо этого, монитор защищён антибликовым покрытием, что позволяет комфортно играть даже в освещённых условиях без отражений и бликов, мешающих видеть картинку.

LG также оснастила UltraGear 25G590B интеллектуальными функциями, использующими искусственный интеллект. Среди них — AI Scene Optimization, автоматическая настройка изображения под конкретный игровой жанр, что помогает добиться наилучшей графики без необходимости вручную настраивать параметры. Кроме того, встроена технология AI Sound — улучшенная система пространственного звука, которая создаёт эффект присутствия и помогает лучше ориентироваться в игровом пространстве.

Несмотря на впечатляющие технические характеристики, остаётся вопрос, насколько человеческий глаз способен воспринимать настолько высокую частоту обновления. Уже сейчас эксперты и пользователи задаются вопросом, действительно ли разница между, например, 240 Гц и 1000 Гц заметна в реальных условиях. Также стоит учитывать, что для получения максимальной частоты кадров, 1000 Гц, требуется очень мощное оборудование и оптимизация игр. В большинстве современных игр даже при высоких настройках добиться стабильных 1000 кадров в секунду сложно, особенно при разрешении Full HD. Исключением является, например, Counter‑Strike 2, где на мощных ПК можно увидеть частоту около 800–900 кадров в секунду, что уже приближается к заявленному «идеалу».

На данный момент LG пока не объявила точную дату выхода и стоимость UltraGear 25G590B. По предварительным данным, этот монитор появится на прилавках в отдельных регионах во второй половине 2026 года.
#новости #компьютеры #игровой монитор #новости it #айти
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи нашли в Турции стелу с изображением Богини-Матери возрастом 2200 лет
Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2
Первый запуск Forza Horizon 6 на системе AMD занял 4 секунды благодаря доставке шейдеров Microsoft
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Вышел трейлер научно‑фантастического фильма «Надежда» с Майклом Фассбендером
Разгон AMD FX-8350 позволил заметно повысить fps в игровых тестах с видеокартой RTX 3070
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК
Bitcoin просел до двухнедельного минимума после ликвидации $500 млн за один день
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих
Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Считавшееся вымершим с 1967 года растение нашли благодаря снимку на платформе iNaturalist
Компания Ulefone выходит на мексиканский рынок с защищёнными устройствами последнего поколения на основе ИИ

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter