Продвижение российских сил в ДНР и Харьковской области назвали существенным

Российские Вооруженные силы (ВС) добились значительных успехов на некоторых участках фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на данные, опубликованные украинским аналитическим проектом Deep State.

Согласно предоставленной информации, российские подразделения зафиксировали прогресс в районе населенного пункта Желтое, а также в близлежащих поселениях. Значительные изменения отмечаются и на отдельных отрезках фронта в направлении Курахово. В самом Курахово продолжается борьба за контроль над территорией, где пока сохраняется так называемая серая зона.

Кроме того, сообщается о продвижении российских войск к ключевым транспортным артериям региона. Например, силы РФ смогли приблизиться к трассе, ведущей к Курахово с западной стороны. Аналогичное продвижение зафиксировано на участке дороги в сторону Великой Новоселки, начиная от населенного пункта Богатырь. На северной линии фронта российские войска укрепили свои позиции, расширив контроль на левом берегу реки Оскол, в районе севернее Двуречной.

В публикации также подчеркивается, что данные шаги позволили российской армии улучшить свое стратегическое положение на ряде направлений. Эксперты связывают эти успехи с усилением наступательных действий и укреплением логистических маршрутов.

Ранее военный аналитик и полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал текущую ситуацию на фронте. По его словам, российские военные активно прорывают оборонительные линии ВСУ в ДНР и продолжают движение к административным границам республики. Однако сроки полного установления контроля над территорией региона, как он отметил, будут зависеть от интенсивности и стойкости сопротивления украинских вооруженных сил.