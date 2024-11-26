ВСУ ударили дальнобойными ракетами ATACMS по аэродрому под Курском. В результате атаки пострадали российские военные

Украинская армия вновь нанесла удар по территории России, используя американские ракеты ATACMS. По данным на 25 ноября, атака была направлена на Курскую область. Удар пришелся по району деревни Халино, где располагается аэродром Курск — Восточный, находящийся в 17 километрах от центра Курска. Согласно имеющимся сведениям, Вооруженные силы Украины выпустили восемь дальнобойных ракет.

Российские системы противовоздушной обороны С-400 и ЗРПК «Панцирь» смогли сбить семь из них, однако одна ракета все же достигла своей цели. В результате происшествия пострадали два военнослужащих, а также были зафиксированы незначительные повреждения объектов инфраструктуры. Кроме района Халино, под ударом оказались позиции российской системы С-400 в районе поселка Лотаревка. Здесь две ракеты достигли целей, тогда как остальные были уничтожены системой «Панцирь». Есть сведения о пострадавших среди личного состава, но точные данные о количестве и состоянии раненых пока не раскрываются.

В Министерстве обороны России заявили о предстоящих ответных мерах в связи с атакой украинских военных на российские объекты. Детали контрмер пока не разглашаются, но подчеркивается, что ситуация в регионе остается под контролем российских военных.



