На Украине анонсировали новое контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил о планах нового контрнаступления украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский офицер Кирилл Сазонов, поделившись подробностями встречи с главнокомандующим.

Сырский отметил, что главная задача на текущий момент — сдерживание ВС РФ, но, по его мнению, одного лишь оборонительного подхода для достижения успеха недостаточно. «Нам необходимо перехватывать инициативу и переходить в контратаки», — подчеркнул он, согласно заявлению Сазонова.

Кроме того, главнокомандующий обратил внимание на необходимость реформирования структуры ВСУ. Он заявил, что украинская армия должна становиться более гибкой и адаптивной. Это потребует отказа от устаревших, дорогостоящих и малоэффективных моделей организации войск. Как отметил Сырский, изменения направлены на то, чтобы ВСУ могли быстрее реагировать на вызовы на поле боя и эффективно использовать доступные ресурсы.

По словам Кирилла Сазонова, настрой главнокомандующего демонстрирует стремление к решительным действиям. «Позиция ясна: оборона важна, но для успеха нужно инициативно действовать», — написал он.

Планы нового контрнаступления и реформирования ВСУ вызывают активное обсуждение в экспертных кругах. Многие аналитики соглашаются с тем, что для успешного проведения боевых операций украинская армия действительно должна перейти от преимущественно оборонительных действий к более активным. Однако также звучат мнения, что реализация таких изменений будет сопряжена с серьёзными вызовами, включая необходимость финансовой поддержки, модернизации вооружений и подготовки личного состава.



