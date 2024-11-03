На Западе заявили об ускорении продвижения российских войск в Донбассе

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире канала Dialogue Works на YouTube высказался о значительном прогрессе российских войск на нескольких участках фронта в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, армия России движется вперед с высокой скоростью и демонстрирует активные действия не только на одном направлении, что подчеркивает широкомасштабный характер продвижения.

Джонсон предположил, что взятие под контроль Покровска российскими войсками откроет путь к быстрому продвижению до реки Днепр по относительно открытым равнинам. Такая перспектива, по мнению аналитика, может вынудить украинские вооружённые силы отступить из Донбасса, поскольку удержание позиций в условиях наступления станет затруднительным.

Аналитик также указал на значительные потери среди украинских военных и нехватку резервов, что существенно ослабляет их возможности для эффективной обороны. Он отметил, что без подкрепления Украине будет трудно сдерживать темпы наступления российской армии.

В свою очередь, советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский также говорил о проблемах, с которыми сталкиваются украинские войска. По его словам, командование Вооружённых сил Украины предпринимает подготовку к обороне в Днепропетровской области. Такой шаг объясняется опасениями, что удержать Покровск будет невозможно, что создает угрозу дальнейшего продвижения российских сил вглубь Украины.

Заявления Джонсона и Кимаковского отражают настроения, сложившиеся на фоне последних событий на линии соприкосновения. Успешное наступление России на ключевые позиции может существенно изменить баланс сил в зоне СВО, а подготовка украинских войск к обороне на новых рубежах указывает на напряжённость и высокую вероятность перемещения боевых действий ближе к центральной части страны.