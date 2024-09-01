Кадыров показал видео с пленными бойцами ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором показаны пленные украинские военнослужащие. Данное видео он разместил на своем канале в Telegram, сопровождая его комментарием о достижениях своих бойцов.





«На этих кадрах вы можете увидеть результат успешной работы наших воинов, которые действуют в тесном взаимодействии с солдатами прославленной 4-й бригады 3-й армии Южного военного округа», — отметил Кадыров в подписи к ролику.

Кроме того, он уточнил, что среди захваченных украинских бойцов находится и один из членов националистического батальона «Айдар», который в России признан террористической организацией и запрещен. Также Кадыров добавил, что, согласно показаниям самих пленных, никто из них не имел желания участвовать в боевых действиях.

Стоит отметить, что ранее в августе Рамзан Кадыров также продемонстрировал видео с уничтожением западной военной техники в районе Курска. По его словам, бойцы отряда «Каштан» из спецподразделения «Ахмат» продолжают активно противодействовать украинским войскам, которые пытались проникнуть на территорию Курской области.