Зеленский назвал "политическим заявлением" мирный план Китая по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о китайском мирном плане по урегулированию конфликта, отметив, что не видит в этом документе конкретных шагов к миру. По его словам, данная инициатива Китая является не более чем политическим заявлением. Такое мнение Зеленский выразил в интервью, которое он дал бразильскому изданию O Globo.

Глава украинского государства рассказал, что недавно обсуждал этот вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди, который находился с визитом в Украине за два дня до интервью, поинтересовался у Зеленского его мнением о предложении Китая. В ответ на этот вопрос Зеленский заявил, что не считает китайский план действительно продуманным и нацеленным на реальное урегулирование конфликта.

«Когда премьер-министр Индии спросил меня, что я думаю о китайском плане, я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление», — подчеркнул украинский лидер. По его мнению, предложение Китая не содержит конкретных мер, которые могли бы привести к прекращению боевых действий и установлению мира.

Зеленский выразил скептическое отношение к китайской инициативе, подчеркнув, что, по его мнению, для достижения мира необходимы более четкие и конструктивные предложения, которые бы включали конкретные шаги по деэскалации конфликта и восстановлению стабильности в регионе.