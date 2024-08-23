Зеленского обвинили в начале конфликта с Россией

Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, выступил с резким заявлением, обвиняя действующего президента Украины Владимира Зеленского в развязывании вооруженного конфликта, который, по его словам, ведет к разрушению страны. В своем видеоблоге на YouTube Соскин заявил, что именно действия Зеленского стали причиной нынешней ситуации на Украине.

«Группа лиц, возглавляемая молодым человеком по имени Владимир Зеленский, инициировала начало конфликта, который медленно уничтожает Украину».

Соскин считает, что Зеленский несет прямую ответственность за эскалацию конфликта с Россией. По его мнению, именно политика президента Украины подтолкнула Россию к началу специальной военной операции. Соскин добавил, что действия Зеленского перечеркнули достижения нескольких поколений, включая тех, кто жил в Советском Союзе и строил страну.

Ранее Соскин также предсказывал неминуемый крах власти Зеленского. По его мнению, это станет неизбежным, если украинские военные будут вынуждены покинуть Курскую область. С его точки зрения, такие события могут привести к окончательному падению нынешнего режима в Украине.