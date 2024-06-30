Число пострадавших при утреннем обстреле Севастополя со стороны Украины, выросло до четырех.

Число пострадавших в результате утреннего обстрела Севастополя возросло до четырех человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что все пострадавшие были доставлены в больницу. Они получили легкие осколочные ранения. Одного из пострадавших после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой.

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Губернатор также отметил, что в результате обстрела пострадали три частных жилых дома. В трех многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах. Кроме того, повреждения получили семь автомобилей и один мотоцикл.

Также обстрел привел к повреждению линий электропередачи в районе Балаклавы, из-за чего без света остались дома, расположенные на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты и Оздоровительной. Тем не менее, энергоснабжение в этих районах было восстановлено к 16:00.

Ранее сообщалось, что в Донецке ракета Вооруженных сил Украины пробила крышу школы №91 и попала в учебный класс.

Эти события вызывают серьезную обеспокоенность жителей и властей. Утренние обстрелы становятся все более частыми, что вынуждает местные власти принимать дополнительные меры безопасности и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Ситуация требует пристального внимания и отлаженной работы всех экстренных служб, чтобы минимизировать последствия подобных инцидентов и обеспечить безопасность мирных жителей.

Ожидается, что местные власти будут продолжать информировать население о развитии событий и предпринимать все необходимые меры для защиты граждан и восстановления поврежденной инфраструктуры.

Тем временем жители пострадавших районов Севастополя и Донецка выражают надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности в своих городах.