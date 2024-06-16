Норвегия решила выделить сотни миллионов долларов Украине на ремонт энергетической системы.

Норвегия приняла решение предоставить Украине значительную финансовую помощь для восстановления ее энергетической системы. Согласно информации, опубликованной агентством «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ, сумма помощи составит 103 миллиона долларов (или 9,4 миллиарда рублей).

Эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины и обеспечение бесперебойного электроснабжения в преддверии зимнего периода. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что его страна поддерживает тесные контакты с украинскими властями для максимально эффективного использования выделенных средств.

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Особое внимание будет уделено Харьковской области, на которую планируется выделить 11,2 миллиона долларов (или 979 миллионов рублей). Эти средства пойдут на установку солнечных батарей в ряде населенных пунктов региона, что позволит значительно улучшить энергетическую независимость и стабильность электроснабжения.

Ранее, в июне, Норвегия уже заявляла о своем намерении выделить Украине 240 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны. Это решение стало частью более широкой программы поддержки, направленной на усиление оборонных и энергетических возможностей Украины.

Норвежская помощь играет важную роль в поддержке Украины в условиях продолжающегося конфликта и разрушений, вызванных боевыми действиями. Финансовая поддержка Норвегии позволит Украине быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру и подготовиться к зимним условиям, что особенно важно для обеспечения стабильной работы критически важной энергетической системы страны.

Стоит отметить, что международное сообщество продолжает оказывать Украине помощь в различных формах, включая финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Решение Норвегии выделить значительные средства на восстановление энергетической системы свидетельствует о солидарности и готовности к совместным действиям в поддержку Украины.