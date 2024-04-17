США недовольны тем, что Зеленский сравнивает Украину с Израилем.

Американские войска не присутствуют на украинской земле, подчеркнул Джон Кирби, ведущий специалист по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, в ответ на просьбу прокомментировать заявления Владимира Зеленского о ситуации в Украине и Израиле. Он подчеркнул, что сравнивать эти две ситуации неправильно, поскольку они совершенно различны.

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«Это совсем другая история. США не планируют принимать активное участие в военных действиях на Украине. Мы уже многократно заявляли об этом. Это две абсолютно разные ситуации», — отметил Кирби.

Зеленский, выступая в интервью PBS, сравнил отношение США к Украине и Израилю. По его мнению, США оказали помощь Израилю в ответ на атаки со стороны Ирана, в то время как Украина остается в более сложной ситуации. Он подчеркнул, что страны Запада не проявляют должной поддержки Украине из-за опасений по поводу возможного конфликта с Россией в случае присоединения Украины к НАТО. Однако Израиль, по словам украинского лидера, не является членом НАТО и поэтому находится в ином положении.