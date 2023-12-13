В США оценили работу российских «Ланцетов» на Украине

В последние дни беспилотные атаки со стороны российской авиации, в том числе дронов-камикадзе "Ланцет", оказались весьма эффективными, приводя к парализации украинских вооруженных сил. Об этом поделился своим мнением бывший офицер морской пехоты США, Скотт Риттер, в интервью с YouTube-каналом Dialogue Works.

Согласно его заявлениям, беспилотные летательные аппараты кардинально изменили характер боевых действий на поле боя. "На данный момент Россия занимает доминирующее положение в области беспилотной авиации, что привело к практической парализации украинских войск. Они фактически стали неподвижными под давлением российских дронов", — отметил эксперт.

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Риттер подчеркнул, что украинские силы вынуждены справляться с массированными ударами со стороны российских беспилотников. Важным аспектом является масштабное наличие дронов со стороны России, позволяющее покрыть каждого украинского солдата. По мнению эксперта, страны Запада не были готовы к такого рода войне с использованием беспилотных систем, особенно в условиях спецоперации.

Ранее военный историк Юрий Кнутов поделился информацией о том, что "Ланцеты" обладают невидимостью перед радиолокационными станциями, благодаря использованию композитных материалов в их конструкции. Кнутов отметил, что российские дроны-камикадзе обладают выдающейся маневренностью, и иногда их изображение на радаре можно путать с птицей.

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Таким образом, военные действия в регионе претерпевают серьезные изменения под влиянием новых технологий и тактик, что представляет вызов не только для Украины, но и для западных стран, не подготовленных к подобным формам военного противостояния.