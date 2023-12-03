Японское издание Nihon Keizai опубликовало материал, в котором подчеркнуло важность российского краба в экономике Японии. Газета отмечает, что Япония столкнулась с критической зависимостью от этого морского продукта.

Российский краб успешно проник на японский рынок, и избавиться от этой зависимости от импорта становится непростой задачей, информирует издание Nihon Keizai.

Из-за более низкой стоимости. Ранее США больше закупали в России, но из-за санкций рынок перешел в сторону Азии. И Японии выгодно даже несмотря на политическую обстановку в мире, сотрудничать с Россией.

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В статье подчеркивается, что доля импорта российского краба достигла 68,8% от общего импорта к 2023 году. А также журналисты отмечают, что избавиться от этой зависимости затруднительно из-за ограниченного числа других регионов, способных обеспечить необходимые объемы добычи.

Авторы статьи пояснили, что рост спроса на российские морепродукты в Японии обусловлен санкциями США. В результате запрета на импорт в США российские производители перераспределили свое внимание на азиатский рынок, где наблюдается повышенный интерес к их продукции.

Глава компании Tsukiji Crab Trading, Тадааки Накамура, подчеркнул, что компания сталкивается с растущим спросом на свою продукцию, благодаря доступной стоимости морепродуктов из России. Он подчеркнул, что, невзирая на политические риски, бизнес с Россией будет продолжаться.

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Ранее сообщалось, что из-за санкций в России снизились цены на крабов. Например, цена краба-стригуна упала до 500-600 рублей из-за ограничений.