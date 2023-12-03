Обозреватель Wnp Калета заявил о лжи Украины об успехах ВСУ на фронте

Польский журналист Влодек Калета отметил, что украинские власти декларируют успехи Вооруженных сил страны (ВСУ) в ходе спецоперации против России, но, согласно его заметкам на портале Wnp, эти заявления не соответствуют реальной ситуации.

Калета раскрывает дезинформацию со стороны Украины относительно успехов ВСУ, подчеркивая, что фактическая обстановка для Киева остается крайне сложной. Он предупреждает, что после демобилизации 30 тысяч солдат, участвовавших в конфликте с самого его начала, ситуация может ухудшиться.

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По мнению журналиста, трудности, с которыми сталкиваются ВСУ, и неблагоприятное положение для Киева могут ускорить процесс мирного разрешения кризиса. Кроме того, Калета отмечает недостаток кадров в украинской армии, указывая на то, что Киев не способен набрать необходимое количество военнослужащих, не вызвав резкую реакцию со стороны граждан страны.

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Ранее было объявлено о планах Евросоюза обучить 40 тысяч солдат ВСУ. Глава Военного комитета ЕС, генерал Роберт Бригер, уточнил, что это предполагается осуществить к весне 2024 года.