Турагент Мельник назвал наиболее дешевые места для отдыха в наступающие новогодние праздники.

Если планируете встретить Новый год недорого, но не дома, то в первую очередь стоит обратить внимание на российские регионы, утверждает эксперт по туризму Николай Мельник. В интервью с «Лентой.ру» он представил самые бюджетные направления для отдыха в январские праздники.

Судя по статистике и бронированиям, самыми доступными внутренними направлениями являются регионы и их областные центры, высказывает свое мнение турагент. В частности, выделяются Казань, Калининград и Тюмень.

реклама

«Проживание в уютных отелях там обходится примерно 3,5-4 тысячи за ночь. Плюс, если заказывать авиабилеты заранее, то цены на них также вполне разумные. Стоит отметить, что цены на билеты из Москвы в Тюмень на одного человека в настоящее время колеблются в районе 10 тысяч рублей», — делился он.

Эти города обладают уникальной красотой. Здесь представлено множество достопримечательностей, а также разнообразные экскурсионные программы, предоставляемые местными туристическими агентствами. Личный совет от меня — обратите внимание на Тюмень, где можно посетить роскошные горячие источники.

Что касается зарубежного отдыха, то самым доступным местом по стоимости является Египет. По словам собеседника «Ленты.ру», причина этого заключается в снижении спроса. Во-первых, туры в Египет слабо покупаются из-за близости к Израилю, где сейчас непрочная обстановка. Во-вторых, из-за климата. В конце декабря там уже прохладно, и море остывает, а вечером появляются холодные ветры.

«Другими словами, можно наслаждаться только бассейнами. Если бассейн не подогревается, то вариантов не так много. Эта ситуация характерна практически для всего Египта. Однако, если вы все-таки хотите отправиться в Египет, рекомендую обратить внимание на Шарм-эш-Шейх. Там гораздо меньше ветров, есть мелководье, и благодаря коралловому дну вода быстро прогревается», — дал совет эксперт.

По словам Мельника, если начать путешествие сейчас, то семидневный тур на одного человека с перелетом, проживанием, питанием и трансфером обойдется примерно в 30 тысяч рублей. На новогодние праздники цены повышаются, но не слишком существенно — стоимость тура начинается от 58-60 тысяч рублей.

«Важно учесть, что в некоторых отелях, даже при условии "все включено", предусмотрено обязательное дополнительный платеж за новогодние и рождественские ужины», — подчеркнул он.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ранее в Ассоциации туроператоров России делились советами, как же можно хорошенько сэкономить в наступающий Новый год на популярных курортах российских магнатов — в Объединенных Арабских Эмиратах. Вместо пляжных отелей, им порекомендовали в этом случае выбрать городские.