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Чеченская республика безусловно является показателем мужества и храбрости. Так считает сам Рамзан Кадыров, и его приближённые люди. Кстати сам Кадыров заявил, что его доблестное и мужественное подразделение "Запад-Ахмат", постоянно пресекает вражеские диверсии (ВСУ) Вооруженных сил Украины, в Белгородской области, и на ближайших расположениях.
Вот что Рамзан Кадыров написал в своем Telegram канале, цитата:
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«Все попытки противника устроить диверсию на территории Белгородской области оперативно пресекаются. (...) Не суждено было сбыться планам неприятеля и на этот раз»
Та четко, коротко и ясно написал глава Чеченской республики. Кроме того, бойцы подразделения "Ахмат", смогли обнаружить пункт дислокации ВСУ в районе населенного пункта Уды Харьковской области.
По этим точным данным, которые передали в Министерство обороны, был нанесен точный удар, и теперь эти позиции уничтожены. После этой успешно проведенной операции, Рамзан Кадыров также не забыл высказать свое мнение.
Вот снова его слова, цитата:
«Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову. В противном случае их ожидает аналогичный сценарий», — заключил Кадыров.