По словам Рамзана Кадырова, его бойцы пресекают попытки вражеских диверсий в Белгородской области.

Чеченская республика безусловно является показателем мужества и храбрости. Так считает сам Рамзан Кадыров, и его приближённые люди. Кстати сам Кадыров заявил, что его доблестное и мужественное подразделение "Запад-Ахмат", постоянно пресекает вражеские диверсии (ВСУ) Вооруженных сил Украины, в Белгородской области, и на ближайших расположениях.

Вот что Рамзан Кадыров написал в своем Telegram канале, цитата:

реклама

«Все попытки противника устроить диверсию на территории Белгородской области оперативно пресекаются. (...) Не суждено было сбыться планам неприятеля и на этот раз»

Та четко, коротко и ясно написал глава Чеченской республики. Кроме того, бойцы подразделения "Ахмат", смогли обнаружить пункт дислокации ВСУ в районе населенного пункта Уды Харьковской области.

По этим точным данным, которые передали в Министерство обороны, был нанесен точный удар, и теперь эти позиции уничтожены. После этой успешно проведенной операции, Рамзан Кадыров также не забыл высказать свое мнение.

Вот снова его слова, цитата:

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

«Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову. В противном случае их ожидает аналогичный сценарий», — заключил Кадыров.