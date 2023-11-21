На Сахалине прошел суд над мужчиной, который отказался участвовать в Специальной военной операции на Украине.

Ни для кого ни секрет, что если призвали (мобилизовали), отказываться участвовать в Специальной военной операции на Украине нельзя. Данный поступок может расцениваться как измена родине, предательство. Особенно если человек уже военнослужащий, получается он отказался выполнять приказ. Хотя давал присягу. Так вот, на Сахалине один военнослужащий отказался участвовать в СВО, и в связи с чем, Южно-Сахалинский гарнизонный суд рассмотрел ходатайство высших органов, и признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа об участии в специальной военной операции России на Украине.

Вынес ему приговор, а именно приговорив его почти к трем годам колонии. Об этом сообщают как местные, так и остальные крупные СМИ.

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Россиянину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ («Неисполнение приказа»).

На судебном заседании установили, что 25 июля военный отказался выполнять приказ командира части, который заключался в том, что спустя пару дней, этому военнослужащему нужно было отправляться в зону СВО. Этот военный спустя сутки снова отказался выполнять поставленный приказ, но кроме этого, ещё просил помощи у своих сослуживцев, и пытался их тоже сподвигнуть на отказ тем самым.

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Свидетели на суде рассказали, что из-за действий этого военного, другие сослуживцы действительно чуть ли не массово стали подражать ему, и тоже отказывались. А ведь до этого на такое никто практически не шел, все выполняли достойно и беспрекословно приказы высших чинов. Суд признал что есть отягчающей момент, а именно обстоятельство, что военный отказался выполнять приказ командира в то время, когда активно идет мобилизация.