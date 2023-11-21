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samoyla_yt
Минобороны Украины: Вступление в НАТО это один из главных приоритетов страны
Глава Минобороны Украины Умеров заявил что вступление в НАТО, это одна из главных задач которая находится в приоритете

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Что ни день, то новость на Украине. Сколько уже разговоров ходило про то что Украина хотела, и хочет вступить в военный блок НАТО. Но эту информацию постоянно пытались опровергнуть, в основном тоже самый Зеленский. Но вот теперь, Глава Минобороны Украины Рустем Умеров прямо заявил о том, что сейчас на данный момент для Украины является приоритетом вступление в НАТО, причем одним из главных приоритетов. А произошел этот разговор во время встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином в Киеве. Остаин заявил, что руководство Украины делают выбор и шаг навстречу НАТО.

Рустем Умеров сказал, что ввести Украину в НАТО, это является одним из приоритетов Минобороны страны.

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Министр обсудил с Ллойдом Остином все возможности и дальнейшую реализацию по "натофикации" Украины, а также возможную помощь и поддержку этого проекта, непосредственно США. Конечно, никаких гарантий Америка и особенно Байден не давал, и не даст в ближайшее время Киеву, но подбадривать Зеленского будут и дальше, и снабжать вооружением, чтобы конфликт не закончился в обозримом будущем. Хотя многие чиновники в США уже категорически против поставок вооружения Украине.

#новости #украина #сша #сво #политика #нато
2
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