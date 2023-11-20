Россия в ходе разведывательных работ обнаружила, что в ВСУ сильная нехватка мужчин на фронте, поэтому они пополняют свои ряды, молодыми девушками и женщинами.

Украина страдает уже не первый месяц от резкой и острой нехватки молодых людей на фронте. Парни призывного возраста, стараются всячески избежать отправки на фронт, а мужчины и вовсе или уезжают из страны, или отсиживаются в подвалах и погребах по-тихому. ВСУ решили действовать, и не ждать у моря погоды. Как сообщает российская внешняя разведка, Украина начала пополнять ряды военнослужащих за счет молодых и неопытных девушек, и женщин. Даже могут призывать и женщин 50-60 лет.

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Как сообщает СВР, ссылающейся на оценку Запада, число женщин в украинской армии превысило 40 тысяч человек. Кроме этого, заявили, что Киев повысил возраст призыва женщин на военную службу до 60 лет, ну и в ближайших планах Украины, (наверное, особенно самого Зеленского), существенно расширить перечень женских профессий, которые будут нужны на фронте. И профессии, которые попадают под мобилизацию, в том числе медиков.

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СВР считает твердо, что эту идею по мобилизации девушек и женщин, особенно пенсионного возрасте, Киеву подкинули США и Великобритания. Видимо, им особенно это выгодно. А немного раньше, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сказал, что власти Украины уже вовсю призывают на службу в ряды ВСУ женщин пенсионного возраста.