Житель Брянской области, сообщил об обнаружении украинского беспилотника с боеприпасом у себя на огороде.

Что ни день, то новость, от которой становится не по себе. Так вот например сегодня 19 ноября в Брянской области местный житель нашел украинский беспилотник, который является боевым. По словам россиянина, этот беспилотник был с кассетным боеприпасом, а находился он у него в огороде. Видимо неудачно там приземлился.

Данное чрезвычайное происшествие произошло вблизи села Сопычи в Погарском районе. Мужчина, как обычно, хотел заняться своим хозяйством, и поработать в огороде. Но не удалось, так как там он и увидел лежащий на грядке дрон, россиянин конечно же сразу позвонил в полицию. Сотрудники полиции, которые незамедлительно прибыли на место обнаружения беспилотника, установили что к аппарату приделан кассетный боеприпас, и видимо он собирался где-то его сбросить. Специалисты забрали дрон, и теперь им предстоит тщательным образом его исследовать.

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А житель Брянской области остался в полном порядке, ему ничего не угрожает, и он не пострадал. Как сообщают местные новостные СМИ, и сотрудники правоохранительных органов.