Египет и США начали переговоры по достижению перемирия в Газе

Уже который день весь мир следит за новостями, в надежде что между Израилем и сектором Газа наконец-то настанет перемирие и какие-нибудь договоренности. Вот по этому вопросу Египет и США начали вести переговоры. И возможно, уже в скором времени они достигнут хороших результатов. Остается, по крайней мере, надеяться на это.

«Ведутся египетско-американские переговоры по достижению перемирия, а также по освобождению заложников в секторе Газа», так заявляют в Египте. Кроме этого заверили, что Каир активно взаимодействует с США и их партнерами, чтобы как можно скорее решить проблему Палестины, чтобы добиться мира и прекращения огня.

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Конечно, с трудом верится в то что переговоры достигнут чего-то значимого, но к этому есть расположение. Армия Израиля например хоть и пытается всем доказать, что имеет превосходство в Газе, на самом же деле неоднократно косвенно подтверждала обратное.

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Ну а армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тем временем не "дремлет", а сообщает о том, что проводит в настоящее время рейды в районе Рималь в секторе Газа, ведь именно в этом районе находятся высокопоставленные руководители ХАМАС, кто-то проживает там, а кто-то временно в расположении. На данный момент им уже удалось обнаружить множество различных шахт под землей и склады оружия.