В США заявили, что ВСУ теряет многих бойцов на фронте, и их потери слишком большие за последнее время

Уже сколько времени прошло с момента начала СВО, но США всё говорили что ничего страшного для Украины не происходит. Твердили, что ВСУ это "крепкие орешки", и что они не несут особых потерь. Но вот теперь в США заговорили иначе. Например, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что ВС РФ (российские войска), наносят войскам Украины колоссальный урон, в связи с этим потери со стороны Украины стали слишком высокими.

Кроме этого, Ларри сказал что он удивляется, как это украинцы до сих пор ещё умудряются находиться на поле боя, ведь они иной раз теряют до 80% состава. Им, видимо, приходится каждый день пополнять ряды военных. Но ситуация у ВСУ на линии фронта, по мнению бывшего аналитика США, очень плохая и тяжелая. Это просто кошмар какой-то, как выражается он сам.

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Дела у ВСУ ухудшаются с каждым днем, а Украина начинает всё больше и больше призывать на фронт непригодных для этого личностей. Например, людей с расстройством нервной системы и даже с проблемами психики. Ларри Джонсон считает необходимым для Украины всеми силами пытаться договориться с Россией, и заключать мирный договор, естественно, на условиях самой России.

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Не так давно до этого момента, ещё и бывший советник главы Пентагона, который кроме этого и полковник армии США в отставке, замечал что потери ВСУ на линии фронта, местами достигают порядка 500 тысяч человек.