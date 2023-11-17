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samoyla_yt
Рамзан Кадыров считает чеченский полк самым сильным
Кадыров заявил что полк Чечни является самым сильным и боеспособным на данный момент.

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В Чечне постоянно происходят новые события. Чеченская республика не стоит на месте, а постоянно развивается, движется вперед. Вот например свежая новость, Рамзан Кадыров в четверг 16 ноября 2023 года, посетил построение одного из самых сильных, смелых и боеспособных подразделений Чеченской республики. Этот полк действительно считается таким, а называется он полк Ахмата-Хаджи Кадырова МВД.

Рамзан поблагодарил каждого сотрудника полка лично, прежде всего за честь и достоинство, потом за верность избранному долгу, и конечно же неподдельное желание охранять и защищать простой народ, обеспечивать им безопасность, и естественно свое государство тоже. Кадыров был явно в хорошем настроении, и заверил всех сомневающихся, что Чечня и чеченские подразделения ещё покажут себя в деле, во что бы то ни стало.

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни, Рамзан Кадыров кроме этого сделал акцент, что на счету у бойцов сотни успешно проведенных спецопераций на Украине, но особенно активно и доблестно сражался в боях за Мариуполь. Надо отдать должное, Рамзан Кадыров действительно если что-то говорит, то в этом уверен.

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А в завершении дня, Кадыров старший, глава республики Чечня, вручил заместителю командира специального полка Артуру Ашаганову медаль "За отвагу". Ну и кроме Артура, ещё порядка 20 человек, которые тоже в этом полку состоят, получили такую же награду.

#россия #новости #кадыров #чечня #грозный
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