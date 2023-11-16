Бывший агент ЦРУ Джиральди заявил, что Зеленский хочет и дальше продолжать военные действия на территории Украины





В США всё больше и больше стали разочаровываться в президенте Украины, Владимире Зеленском. Соединенные Штаты Америки понимают что Зеленский затягивает по каким-то причинам конфликт, но вот теперь многие американские политологи уверены, Владимир Зеленский намерено затягивает конфликт на Украине, и ему это даже выгодно. Такое заявление прозвучало от бывшего агента ЦРУ Фила Джиральди в интервью одному каналу на ютубе, под названием Judging Freedom.

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Фил сказал что считает Зеленского единственным человеком на территории Украины, который хочет затянуть конфликт, и не собирается решать вопрос прямо сейчас. Возможно это не только из-за политических убеждений, Джиральди пояснил, что, скорее всего, и личные какие-то факторы движут этим убеждением нынешнего украинского лидера. Возможно это даже нелюбовь к России.

Владимир Зеленский, как всегда "деловой"))

А ещё Фил Джиральди добавил, что Украина уже отошла на второй план для США, потому что сейчас для них важно не потерять свою ключевую роль на Ближнем Востоке. И вероятно, что финансирование Украины в скором, даже в ближайшем времени может остановиться.

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«Поддержка Украины рушится, потому что она неустойчивая и всегда была таковой», — это слова бывшего агента ЦРУ, Фила Джиральди.