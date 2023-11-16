На всей территории Венесуэлы подключили платежную систему "Мир", российского производства

Венесуэла дождалась! Это действительно праздник для многих местных жителей, ведь теперь им будет гораздо проще расплачиваться в супермаркетах. Все знают новую платежную систему "Мир", которая действует вот уже несколько лет на территории России, Белоруссии и некоторых других республик. Но теперь, как заверил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, в их стране тоже будет поддерживаться эта платежная система.

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«Сегодня платформа „Мир“ позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты „Мир“, почти 40%», — сказал министр на брифинге в Москве после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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Кроме этого, в сентябре уже и в Турции, и в Тайланде, и на Кубе тоже заработала система "Мир", и российские туристы оценили это нововведение. Кто бы что ни говорил, а выходит что всемирные платежные системы "VISA", и "Mastercard", не такие уж и незаменимые. Возможно в скором времени и другие государства подключат "Мир", и перейдут полностью на российскую платежную систему.