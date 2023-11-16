CD Projekt Red (CDPR) запускает официальный редактор модов для The Witcher 3: Wild Hunt в 2024 году.

Польская студия заявила, что в редакторе игроки наконец-то смогут сами создать то что они захотят. Игроки смогут внедрять свои квесты и прочий контент. Редактор выйдет бесплатно в 2024 году и уже известно, что, к сожалению, будет доступен только для владельцев ПК. Но возможно в этом плане ещё что-то изменится...

Ведьмак 3 все еще занимается колдовством.

В 2015 году, а именно с самого момента запуска, было продано более 50 миллионов копий Ведьмака 3, и его портировали на разные поколения консолей, чтобы продлить срок его службы. Несмотря на то, что этой масштабной ролевой игре уже почти десять лет, она продолжает приносить доход CD Projekt, и, похоже, студия надеется, что запуск официального редактора модов придаст ей дополнительный импульс для продвижения вперед. CD Projekt в настоящее время работает с польской студией Fool's Theory над ремейком оригинального Ведьмака который будет на Unreal Engine 5.

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Fool's Theory творит ремейк, используя «тот же набор инструментов», на который опирается CD Projekt для создания следующей полноценной части франшизы, которая, по утверждению студии, ознаменует начало новой саги. Переход на Unreal Engine 5 с собственной разработки CDPR REDengine является частью партнерства, которое строилось на протяжении долгих лет. Которое студия подписала с Epic Games. CDPR заявила, что сделка позволит ей уделять больше внимания технологиям.

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«Для CD Projekt Red очень важно определить какое у нашей следующей игры будет направление, в том числе в техническом плане. В прошлом мы потратили много ресурсов и энергии на развитие и адаптацию REDengine с каждым последующим выпуском игры», — сказал Технический директор компании Павел Заводный в марте прошлого года.

«Нам данное сотрудничество будет крайне интересно, потому что оно повысит предсказуемость и эффективность разработки, и кроме этого ещё дает нам доступ к передовым инструментам разработки игр».