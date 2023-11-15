В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу из-за участия в страшном хоррор-квесте

Случилось неприятное событие в Санкт-Петербурге. Все наверное уже знают что такое хоррор-квесты, и к чему они могут привести. У меня тоже есть опыт участия в таких мероприятиях, но я себе и представить не мог, что в Питере пострадает 11-летний мальчик, из-за участия в страшном квесте ужасов. А случилось это в результате того, что один из актеров слишком сильно вжился в свою роль, и не заметил реальности.

Вот чем может закончится с виду безопасное посещение хоррор-квестов.

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Актер участвовавший в хоррор-квесте, исполнил свою роль так, как будто бы старался получить "Оскар", и случайно не рассчитал силы, в результате чего попал по голове мальчику. Ему повезло, его сразу же госпитализировали. Увезли в больницу. А прокуратура Санкт-Петербурга уже начала проверку по этому делу.

Кадр - пример одно из хоррор-квеста.

Но этот случай, к сожалению, не является единичным. Например, в Москве, чуть раньше этого происшествия, было другое. 16-летний подросток тоже оказался в больнице, с различными ушибами и гематомами, как раз после прохождения такого вот "хоррор-квеста". Девятиклассник вместе со своими друзьями и одноклассниками, участвовали в игре. А когда парень пришел домой, то сразу пожаловался отцу на то, что ведущие квеста плохо с ними обращались, и даже позволяли себе толкать ребят. И как теперь на эти мероприятия ходить, ума не приложу. Опасные они, действительно страшные квесты.

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Но хорошо, что все закончилось более или менее положительно!