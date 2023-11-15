Целый мегаполис в США очистили от нежелательных лиц, из-за приезда туда Байдена и Си Цзиньпина

Крупный Американский мегаполис Сан-Франциско еще буквально на днях сиял своими бездомными и всякого рода нежелательными лицами. Они в прямом смысле спали на тротуарах и в палатках возле дешевых фаст-фудов. Но сейчас там чистота и порядок... Думаете решили взять и навести порядок? Нет, все это показуха из-за того что в Сан-Франциско прилетает Байден и президент Китая, Си Цзиньпин. Именно в Сан-Франциско будет проводиться саммит АТЭС.

Джо Байден и Си Цзиньпин

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Уже 12 ноября, в прошлое воскресенье, площадь Объединённых Наций была идеально чиста и пуста, хотя раньше там было много бездомных. Теперь же праздничная и уютная атмосфера царит. Кроме этого, возвели новый скейтпарк, и поставили полицейских, чтобы они следили за порядком. Но простые американцы не восприняли это всерьез, и не считают добрым жестом воли. Многие местные жители так прямо и говорят, что это простое показушничество ради того, чтобы "пустить пыль в глаза" перед приездом двух лидеров.

Вот такие они, трущобы в Нью-Дели (по крайней мере были такими. А что там сейчас? Наверное руины уже)

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А не так давно до этого события, в Нью-Дели (Индия), снесли целый квартал трущоб, из-за проведения саммита G20. А куда девать граждан, которые жили в этих самых трущобах, государство не позаботилось, к сожалению. Лучше бы вместо показухи, действительно взялись бы за порядок.