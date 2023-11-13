Сенатор Павлова в своем интервью СМИ, заявила что нужно перестать обучать молодых россиянок высшему образованию

Ни для кого ни секрет, что в нынешнее время правительство в России держит курс на восстановление традиционных ценностей в стране. И в связи с этим было уже принято много различных законов и поправок. Но как оказалось далеко ещё не все сделали для того, чтобы молодое поколение правильно воспитывалось. Так сенатор Маргарита Павлова в своем интервью "Царьграду", заявила о том что нужно перестать обучать молодых девушек в России высшему образованию.

Не пугайтесь раньше времени, ведь женщина объяснила свою позицию и точку зрения. По мнению Павловой, излишнее образование, а именно высшее, мешает россиянкам рожать детей. Ну простыми словами, молодые девушки из-за того что идут учиться и становятся образованными, теряют всякий интерес к родам и дальнейшему воспитанию потомства.

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Изображение взято в качестве иллюстрации из открытого источника.

Как считает сенатор, молодые девушки обязаны жить по традиционным ценностям, как предки, и уступить место в университетах, для молодых ребят. А сами в свою очередь будут нянчить детей.

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Конечно, некоторые девушки в России не согласятся с этим, но возможно есть в этом что-то, чем закончится эта новость, будет известно в дальнейшем.