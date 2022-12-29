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Union Pay ввела лимит по картам, выпущенным в России
Лимиты будут введены на операции с наличными. Как говориться: дружба дружбой, но под санкции попадать не хочется
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По сообщению  размещенному на официальном  сайте банка «Приморье» Ограничение на операции по снятию наличных распространяется  абсолютно на все российские банки, которые предлагают карточки Union Pay.

Отныне за пределами Российской Федерации в сутки разрешается обналичить максимум 50.000 юаней (~ 507.000 рублей), в год — 500.000 юаней (примерно 5,17 млн рублей). Отдельно нужно отметить что это лимит на одну  карточку, а не на весь счёт, так что его можно легко увеличить, выпустив ещё несколько карт — даже в одном банке.  Данную информацию подтвердили РБК и РИА Новости.Сама Union Pay на момент публикации  новость ни как не прокомментировала. На сегодняшний день услуги по выпуску карт Union Pay предоставляют в следующих банках: МТС,  ВБРР, «Русский стандарт», «Почта-банк», РСХБ, «Зенит», «Приморье», «Примсоцбанк», «Банк Санкт-Петербург», «Солидарность» и ГПБ.


Напомним что Union Pay обрела невиданную популярность в РФ в начале года, именно в тот момент когда ранее главенствующие на рынке MasterCard и Visa решили приостановить свою деятельность в нашей стране.

Россияне уже окрестили этот поступок как "Нефритовый жезл в спину! Или, скорее пониже спины"

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#китай #россия
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