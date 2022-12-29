Лимиты будут введены на операции с наличными. Как говориться: дружба дружбой, но под санкции попадать не хочется

По сообщению размещенному на официальном сайте банка «Приморье» Ограничение на операции по снятию наличных распространяется абсолютно на все российские банки, которые предлагают карточки Union Pay.



Отныне за пределами Российской Федерации в сутки разрешается обналичить максимум 50.000 юаней (~ 507.000 рублей), в год — 500.000 юаней (примерно 5,17 млн рублей). Отдельно нужно отметить что это лимит на одну карточку, а не на весь счёт, так что его можно легко увеличить, выпустив ещё несколько карт — даже в одном банке. Данную информацию подтвердили РБК и РИА Новости.Сама Union Pay на момент публикации новость ни как не прокомментировала. На сегодняшний день услуги по выпуску карт Union Pay предоставляют в следующих банках: МТС, ВБРР, «Русский стандарт», «Почта-банк», РСХБ, «Зенит», «Приморье», «Примсоцбанк», «Банк Санкт-Петербург», «Солидарность» и ГПБ.





Напомним что Union Pay обрела невиданную популярность в РФ в начале года, именно в тот момент когда ранее главенствующие на рынке MasterCard и Visa решили приостановить свою деятельность в нашей стране.



Россияне уже окрестили этот поступок как "Нефритовый жезл в спину! Или, скорее пониже спины"

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