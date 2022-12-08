Эндрю Милберн рассказал с какими сложностями сталкивается ЧВК «Моцарт» на Украине

О ситуации с отелями.

Эндрю Милберн, основатель американской ЧВК «Моцарт» пожаловался что его бойцов не хочет принимать ни одна гостиница на Донбассе.

Причиной тому прослужило пристальное внимание к ЧВК «Моцарт» со стороны ЧВК «Вагнер»





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Милберн сказал Newsweek, что Вагнер нацелился на волонтеров Моцарта, работающих на востоке страны.

«Сейчас на Донбассе нет ни одной гостиницы, которая позволила бы нам остановиться, т.к. им сказали, что нас преследуют», — заявил полковник морской пехоты в отставке.

"Три отеля, в которых мы останавливались, все они были атакованы российскими силами. Один удар по гостинице произошел на следующий день после выезда группы Моцарта".





О противостояние ЧВК «Моцарт» и ЧВК «Вагнер»

Милберн называет себя и свою компанию благотворительной организацией, а противопоставление ЧВК "Вагнер" он объясняет только тем, что у ЧВК «Моцарт» гуманитарные задачи.

«Мы не носим оружия, наши задачи гуманитарные — и я имею в виду, серьезно, юридически гуманитарные».

«Любой наемник посмеялся бы над тем, сколько мы платим нашим парням. Украинские солдаты, которых мы обучаем получают больше, чем наши», — добавил Милберн.

«У нас более высокий эмоциональный интеллект, мы вербуем других людей. Мы не вооружены, мы не воюем. У нас нет ничего общего с другими ЧВК».





О потерях ВСУ на фронте.

«Бахмут похож на Дрезден, а сельская местность похожа на Пашендейле», — говорит Милберн, имея в виду немецкий город, разрушенный бомбардировками во время Второй мировой войны, и печально известное кровавое поле боя Первой мировой войны.

Украина тщательно скрывает данные о своих потерях, однако цифры, которые часто фигурируют в СМИ о том, что 70 процентов и более потерь являются обычным делом, не преувеличены. Причиной столь больших потерь является то, что ВСУ очень сильно страдает от нехватки личного состава.

«Обычно около 80 процентов людей, которых мы выводим с линии фронта, никогда раньше даже не держали оружия», — сказал Милберн.





О проблемах финансирования.

По словам Милберна, помимо непосредственной опасности нахождения на территории соприкосновения, насущной проблемой является нехватка средств.

«Я боюсь, что в начале нового года мы выдохнемся», — объяснил он, отметив, что поиск, ремонт и замена поврежденных автомобилей — это самые большие расходы.

Бюджет эвакуационных бригад составляет около 2000 долларов в неделю, а весь проект «Моцарт» стоит около 170 000 долларов в месяц.

«Мы заполняем нишу, которую не заполняет никто другой», — сказал он. «Мы совершенно не задумываемся о финансировании со стороны западных правительств.

Но что, черт возьми, мешает правительствам США, Великобритании или Европейского Союза обратиться и сказать: «Позвольте нам помочь вам?»

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