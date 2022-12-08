Но СВО может стать длительным процессом

По словам Владимира Путина нет никакой необходимости во второй волне мобилизации. Так же он отметил что половина из 300 000 мобилизованных до сих пор проходят подготовку и формируют так называемый "боевой резерв", 75 000 человек находятся в боевых подразделениях и 75 000 находятся на вторых и третьих рубежах, формируя отряды самообороны.



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В последнее время все чаще стали появляются в соцсетях сообщения о так называемой "скрытой мобилизации". Потому что несмотря на заявления министра обороны Сергея Шойгу, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова указ о прекращении частичной мобилизации так и не был подписан. А военкоматы ориентируются именно на указы, которые имеют юридическую силу, а не на устные заявления об прекращении или отмене мобилизации. К сожалению наш народ наученный предыдущим горьким опытом, склонен считать что если люди из правительства что-то говорят, делать они будут абсолютно противоположное. Так же в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил что СВО может стать длительным процессом.