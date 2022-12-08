По словам Владимира Путина нет никакой необходимости во второй волне мобилизации. Так же он отметил что половина из 300 000 мобилизованных до сих пор проходят подготовку и формируют так называемый "боевой резерв", 75 000 человек находятся в боевых подразделениях и 75 000 находятся на вторых и третьих рубежах, формируя отряды самообороны.
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В последнее время все чаще стали появляются в соцсетях сообщения о так называемой "скрытой мобилизации". Потому что несмотря на заявления министра обороны Сергея Шойгу, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова указ о прекращении частичной мобилизации так и не был подписан. А военкоматы ориентируются именно на указы, которые имеют юридическую силу, а не на устные заявления об прекращении или отмене мобилизации. К сожалению наш народ наученный предыдущим горьким опытом, склонен считать что если люди из правительства что-то говорят, делать они будут абсолютно противоположное. Так же в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил что СВО может стать длительным процессом.