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Обстрелявший полицейских в Новошахтинске предположительно был бойцом ЧВК "Вагнер"
На данный момент стрелок задержан, известно его имя, проводятся следственные мероприятия.
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Сегодня стало известно, что задержанный вчера в Новошахтинске мужчина который открыл огонь по полицейским из автомата калашникова задержан по горячим следам. Нападавшего в ходе оперативно-розыскных мероприятий преступника нашли на заброшенной ферме в пригороде Новошахтинска.
На данный момент есть информация, что стрелок был бойцом ЧВК "Вагнер".
Павел Николин, именно так зовут задержанного, был завербован сотрудниками "Вагнера" в исправительной колонии №4 Салават-6 пригорода Уфы, где он отбывал наказание за разбой и кражу.
Компания "Конкорд" которой руководит владелец ЧВК "Вагнер" в комментарии к ситуации заявила что информация относительно личного состава является секретной и пообещала провести свое расследование, каким образом документ с уровнем доступа "совершенно секретно" попал к журналистам. А также, если информация о причастности преступника к ЧВК подтвердиться, каким образом ему удалось дезертировать и пересечь границу Российской Федерации.
О результатах расследования компания сообщит отдельно.
 

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#сво #украина #чвк &quot;вагнер&quot;
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