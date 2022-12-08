На данный момент стрелок задержан, известно его имя, проводятся следственные мероприятия.

Сегодня стало известно, что задержанный вчера в Новошахтинске мужчина который открыл огонь по полицейским из автомата калашникова задержан по горячим следам. Нападавшего в ходе оперативно-розыскных мероприятий преступника нашли на заброшенной ферме в пригороде Новошахтинска.

На данный момент есть информация, что стрелок был бойцом ЧВК "Вагнер".

Павел Николин, именно так зовут задержанного, был завербован сотрудниками "Вагнера" в исправительной колонии №4 Салават-6 пригорода Уфы, где он отбывал наказание за разбой и кражу.

Компания "Конкорд" которой руководит владелец ЧВК "Вагнер" в комментарии к ситуации заявила что информация относительно личного состава является секретной и пообещала провести свое расследование, каким образом документ с уровнем доступа "совершенно секретно" попал к журналистам. А также, если информация о причастности преступника к ЧВК подтвердиться, каким образом ему удалось дезертировать и пересечь границу Российской Федерации.

О результатах расследования компания сообщит отдельно.

