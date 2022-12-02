Площадь завода 67 000 квадратных метров, стоимость постройки - 150 миллионов долларов

2 декабря ABB, швейцарский промышленный гигант и одна из четырех крупнейших в мире компаний по производству роботов объявила, что ее завод по производству роботов в Шанхае официально завершен и запущен в производство.

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Завод занимает площадь 67 000 квадратных метров и объединяет производство и исследования и разработки. ABB будет применять свои цифровые технологии и технологии автоматизации для производства роботов нового поколения с общим объемом инвестиций в 150 миллионов долларов США.

Супер завод в Шанхае является одной из трех основных производственных баз роботов ABB в мире и будет обеспечивать поддержку азиатских клиентов. Завод в Вестерасе, Швеция, и завод в Оберн-Хиллз в Мичигане, США, продолжат обслуживать клиентов в Европе и Америке.

Среди них Shanghai Robot Super Factory является производственной базой с самой большой производственной мощностью, производящей более 95% моделей роботов и более 95% роботов, продаваемых на китайском рынке.

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Он включает в себя более 30 серий продуктов, в том числе крупных промышленных роботов, средних промышленных роботов, малых промышленных роботов, четырехосных роботов и роботов-распылителей и т. д.