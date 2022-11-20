После выпуска RTX 4090 компания GALAX пристрастилась к рекордам по разгону: не так давно она однажды побила 20 мировых рекордов в бенчмарках с версией HOF Hall of Fame.
Теперь команда энтузиастов, специализирующихся на экстремальных испытаниях комплектующих для компьютеров, под названием OGS, которые находятся в Греции использовала видеокарту GALAX RTX 4090 HOF, чтобы побить 15 мировых рекордов.
Забегая вперед, отметим - им это удалось! А самая высокая частота также превысила 3,8 ГГц, а точнее 3825 МГц.
Результаты вы можете наблюдать на скриншоте ниже:
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Проект, который достигает этой частоты, использует GPUPI 331 миллиард раз, и для объявления об окончании теста требуется всего 0,857 секунды.
Для работы команде пришлось соорудить самодельную конструкцию с охлаждением основанном на жидком азоте.
Частоты других проектов в основном находятся на уровне 3,7 ГГц, а самые низкие — 3,66 ГГц.
Конкретные показатели и соответствующие результаты всех тестов в бенчмарках следующие:
Всего компании удалось побить 15 мировых рекордов и проделать огромную работу.