Кроме того, греческой команде удалось установить 15 новых мировых рекордов! Подробности в статье

После выпуска RTX 4090 компания GALAX пристрастилась к рекордам по разгону: не так давно она однажды побила 20 мировых рекордов в бенчмарках с версией HOF Hall of Fame.



Теперь команда энтузиастов, специализирующихся на экстремальных испытаниях комплектующих для компьютеров, под названием OGS, которые находятся в Греции использовала видеокарту GALAX RTX 4090 HOF, чтобы побить 15 мировых рекордов.

Забегая вперед, отметим - им это удалось! А самая высокая частота также превысила 3,8 ГГц, а точнее 3825 МГц.

Результаты вы можете наблюдать на скриншоте ниже:

реклама

Проект, который достигает этой частоты, использует GPUPI 331 миллиард раз, и для объявления об окончании теста требуется всего 0,857 секунды.

Для работы команде пришлось соорудить самодельную конструкцию с охлаждением основанном на жидком азоте.









Частоты других проектов в основном находятся на уровне 3,7 ГГц, а самые низкие — 3,66 ГГц.

Конкретные показатели и соответствующие результаты всех тестов в бенчмарках следующие:





рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Всего компании удалось побить 15 мировых рекордов и проделать огромную работу.