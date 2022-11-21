Стартовая цена серии Ryzen 7000 с архитектурой AMD Zen4 немного высока, а во время прошедшего мероприятия Double 11 цена вообще
резко упала.
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На европейском рынке серия Ryzen 7000 также привела к коллективному снижению цен, и крупные ритейлеры снизили свои цены.
Среди них цена 16-ядерного флагмана Ryzen 9 7950X резко упала с 849 евро до 649 евро, падение более чем на 21% менее чем за два месяца, что бывает очень редко.
Эта цифра даже меньше, чем прямая конвертация из долларов США в евро, которую раньше было трудно представить.
Между тем, Ryzen 9 7900X подешевел с 669 до 549 евро, то есть примерно на 18%.
Ryzen 7 7700X подешевел с 479 евро до 409 евро, то есть почти на 15%.
Ryzen 5 7600X подешевел с 359 до 299 евро, то есть почти на 17%.
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Несмотря на скорое приближение "черной пятницы" цены снизились и в отечественном ритейле.