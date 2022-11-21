"Распродажи" закончились, цены можно опускать

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке



Стартовая цена серии Ryzen 7000 с архитектурой AMD Zen4 немного высока, а во время прошедшего мероприятия Double 11 цена вообще

резко упала.

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На европейском рынке серия Ryzen 7000 также привела к коллективному снижению цен, и крупные ритейлеры снизили свои цены.

Среди них цена 16-ядерного флагмана Ryzen 9 7950X резко упала с 849 евро до 649 евро, падение более чем на 21% менее чем за два месяца, что бывает очень редко.

Эта цифра даже меньше, чем прямая конвертация из долларов США в евро, которую раньше было трудно представить.

Между тем, Ryzen 9 7900X подешевел с 669 до 549 евро, то есть примерно на 18%.

Ryzen 7 7700X подешевел с 479 евро до 409 евро, то есть почти на 15%.

Ryzen 5 7600X подешевел с 359 до 299 евро, то есть почти на 17%.





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Например в «Ситилинке» цена Ryzen 9 7900X снизилась с 56 990 до 50 990 рублей, Ryzen 7 7700X торгуется за 38 990 против прежних 45 590 рублей, Ryzen 5 7600X удастся купить на 10% дешевле прежней цены, всего 29 390 вместо 32 590 рублей.

Будет ли цена падать и дальше?

