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Гаагский суд заочно приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к пожизненному заключению
К такому же наказанию суд приговорил еще двоих обвиняемых Дубинского и Харченко.
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По прошествии долгих восьми лет расследования председатель Гаакского суда Стейнхейс объявил решение, согласно которому счел виновными в пуске ракеты уничтожившей Boeing принадлежавший малайзийским авиалиниям Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского. Фото: Phil Nijhuis / AP Согласно этому приговору обвиняемые дожны выплатить семьям пострадавших компенсацию примерно 16 миллионов евро. Так же все трое были приговорены судом исключительной мере наказания.
После полноценного изучения материалов дела было установлено, что в момент попадания снаряда огонь велся с территории ДНР. В суде так же пояснили что, пассажирский самолет мог быть сбить ошибочно, т.к. огонь велся по боевым самолетам.
Со стороны России приговор был назван политическим, поскольку суд не принял во внимание доказательства предоставленные российской стороной. Так же Россия не была допущена к расследованию. Российские эксперты в области права отмечают что если год назад такое обвинение было бы для России опасно, то сейчас, по сути, оно ничего не меняет.
Андрей Клишас в своем телеграмме со ссылкой на 61 статью конституции Российской Федерации напомнил что Россия вправе не выдавать своих граждан.

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#россия #украина 2022 #боинг #боинг 737 #гаага #крушение
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