Согласно отчету BabyCenter родители в США больше не хотят называть своих детей именем Илон.

Илон Маск, генеральный директорTesla, председатель совета директоров Solar City, генеральный и технический директор SpaceX, и, пожалуй, один из самых популярных людей прямо сейчас.

Мало того, что Тесла во главе с ним является «маленьким чудом» в американском автопроме, Маск действительно вносит свой вклад в развитие человечества и очень популярен во многих странах.

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Однако данные показывают, что популярность Маска в США в последнее время снизилась: американские родители неохотно используют имя Маска.





«Элон» больше не является популярным выбором имени для новорожденных в Соединенных Штатах, согласно отчету «Самые популярные тенденции в именах для детей на 2022 год», опубликованному во вторник американским цифровым сайтом для родителей BabyCenter.

BabyCenter отметил, что «Илон», то же имя, что и у нового босса Twitter Илона Маска (Elon Musk), является одним из самых быстро падающих имен в этом году, и сейчас он занимает всего 1283 место, что на 450 позиций меньше, чем в прошлом году.

В отчете говорится, что имя Маска было удалено из-за «серьезного изменения отношения к приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов, а также недавних беспорядков в компании, включая внезапные массовые увольнения (и немедленный повторный прием на работу) и волну отставок».

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При всем при этом Илону Маску далеко до своего давнего друга Канье Уэста .

Рэйтинг имени «Канье» (Kanye), американского певца Канье Уэста (Kanye West), оказался еще хуже. Имя «Канье» опустилось на 3410 позиций по сравнению с прошлым годом. Судя по всему это произошло после того, как Adidas и Balenciaga, разорвали отношения с Уэстом из-за его антисемитских комментариев в социальных сетях.

