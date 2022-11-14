В MediaTek считают что Dimensity 9200 станет популярным ядром следующего года, и вот почему

После большого успеха серии Dimensity 9000 презентация чипа Dimensity 9200 в этом году кажется более ранней, чем в предыдущие годы. В ноябре MediaTek, Dimensity 9200, наконец-то раскрыло тайну флагманского ядра Dimensity 920. С новым супер ядром Cortex-X3, Immortalis-G715 и многими другими флагманскими аппаратными средствами он имеет наилучшую конфигурацию для Android на данный момент.

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В MediaTek считают что Dimensity 9200 станет популярным ядром следующего года.

Рассмотрим подробнее аппаратную часть Dimensity 9200.

Основное ядро было обновлено до последней версии Cortex-X3 с частотой до 3,05 ГГц. Стоит отметить, что все ядра производительности ЦП поддерживают чистые 64-битные приложения, а с памятью LPDDR5X 8533 Мбит/с и 8-канальной флэш-памятью UFS4.0 ожидается, что работа с приложениями, включая большинство мобильных игр, будет значительно улучшена.

Что касается искусственного интеллекта, Dimensity 9200 объединяет APU MediaTek шестого поколения. При обработке высокоэффективной архитектуры ИИ общая производительность ИИ была улучшена на 35%, а также значительно снижено энергопотребление различных приложений ИИ, не говоря уже о 4-нм техпроцессе TSMC, используемом во всем чипе. Можно сказать, что Dimensity 9200 прекрасно сочетает в себе «высокую производительность» и «высокую энергоэффективность» одновременно.

Что касается части графического процессора, которая оказывает наибольшее влияние на игру, Dimensity 9200 был значительно модернизирован и получил новое поколение 11-ядерного графического процессора Immortalis-G715.По сравнению с предыдущим поколением производительность увеличилась на 32%, а мощность потребление упало на 41%.

Судя по оценкам некоторых блогеров по работе с инженерными машинами, можно понять, что Dimensity 9200 уже превзошел Apple A16 по пиковой производительности графического процессора. Кажется, это говорит нам о том, что у Dimensity 9200 достаточно мощности, чтобы справиться с экстремальными сценами различных игр, представленных на рынке.

Мобильная трассировка лучей на аппаратном уровне ускоряет внедрение инноваций в мобильные игры

Конечно, Immortalis-G715 не единственная особенность нового чипа.

С появлением Dimensity 9200 всю индустрию мобильных игр ждет перерождение! Это первое внедрение технологии трассировки лучей на аппаратном уровне в мобильном телефоне.

Новейшая и передовая технология трассировки лучей для мобильных устройств должна быть разработана на основе флагманского чипа, во-первых, для удовлетворения потребностей рынка мобильных телефонов высокого класса, флагманский чип Dimensity приложит все усилия для продвижения этой инновационной технологии, а в 2023 г. GPU будет поддерживать мобильную трассировку лучей на аппаратном уровне. Он станет изюминкой флагманских чипов и мобильных телефонов высокого класса.

На самом деле трассировка лучей не является чем-то новым в области ПК. Эта технология, которая может имитировать реальный свет, тени, отражения и преломления, уже давно популяризирована на ПК и игровых консолях, но впервые представлена для мобильных телефонов.

Являясь пионером технологии трассировки лучей для мобильных устройств, MediaTek сотрудничала с Tencent для разработки технологии трассировки лучей для мобильных устройств в играх до выпуска Dimensity 9200.

Первая игра, которая будет запущена, — «Прорыв в темной зоне» от Tencent. Обе стороны отшлифовали специальные эффекты игры, такие как мягкие тени, зеркальные отражения и преломления, с целью предоставить пользователям захватывающий и реальный визуальный опыт. Считается, что после «Прорыва в темной зоне» больше производителей игр присоединятся к MediaTek, чтобы совместно ускорить коммерциализацию технологии мобильной трассировки лучей.

В дополнение к технологии трассировки лучей на аппаратном уровне Dimensity 9200 также поддерживает совершенно новую технологию адаптивного управления играми (MAGT), а известная мобильная игра Honor of Kings является первым стратегическим партнером этой технологии.

В соответствии с технологией адаптивного управления игрой терминальное устройство может настраивать логику рендеринга в соответствии с нагрузкой «Honor of Kings» в реальном времени, эффективно достигая превосходного баланса качества изображения, частоты кадров и мощности. А чтобы доставить пользователям настоящее ощущение, это то, что слава короля работает в течение 1 часа на полном кадре с экстремальным качеством изображения 120 кадров в секунду.

Периферийные технологии обеспечивают лучший опыт трассировки лучей Dimensity 9200

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Крупнейшие производители, включая vivo, OPPO, Xiaomi, Honor, Transsion, ROG и др., поздравили с выпуском Dimensity 9200. Как ожидается vivo X90 будет первым смартфоном с Dimensity 9200.