Что из себя представляют первые очки от Huawei

12 ноября компания Huawei, представила свои первые умные очки для просмотра — HUAWEI Vision Glass.



На первый взгляд, эта пара очков такая же, как и обычные солнцезащитные очки. Дужки можно складывать, что удобно для хранения потребителями.

Носовые упоры разработаны с воздушными капсулами и поддерживают три уровня регулировки, что делает их более удобными для ношения.

Встроенный экран Micro OLED обеспечивает разрешение Full HD 1080P для обоих глаз и может представлять собой виртуальный экран в 120-дюймов. Пиковая яркость достигает 480 нит и поддерживает 90% широкой цветовой гаммы DCI-P3.

Кроме того, очки поддерживают регулировку диоптрий для пользователей с близорукостью, а регулировку можно осуществить простым вращением кнопки.

Они также оснащен динамиками с большой амплитудой и использует дизайн обратного звукового поля, что позволяет потребителям наслаждаться звуком, не мешая окружающим.

Следует отметить, что у очков нет своей памяти и процессора, и что их можно использовать только с мобильными телефонами/планшетами/ПК.

Huawei откроют предзаказ заказы 14 ноября, а в продажу очки поступят в декабре.