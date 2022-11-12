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Huawei Vision Glass - экран эквивалентный 120 дюймам, Full HD 1080P и регулировка диоптрий
Что из себя представляют первые очки от Huawei
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12 ноября компания Huawei, представила свои первые умные очки для просмотра — HUAWEI Vision Glass.

На первый взгляд, эта пара очков такая же, как и обычные солнцезащитные очки. Дужки можно складывать, что удобно для хранения потребителями.
Носовые упоры разработаны с воздушными капсулами и поддерживают три уровня регулировки, что делает их более удобными для ношения.
Встроенный экран Micro OLED обеспечивает разрешение Full HD 1080P для обоих глаз и может представлять собой виртуальный экран в 120-дюймов. Пиковая яркость достигает 480 нит и поддерживает 90% широкой цветовой гаммы DCI-P3.
Кроме того, очки поддерживают регулировку диоптрий для пользователей с близорукостью, а регулировку можно осуществить простым вращением кнопки.
Они также оснащен динамиками с большой амплитудой и использует дизайн обратного звукового поля, что позволяет потребителям наслаждаться звуком, не мешая окружающим.
Следует отметить, что у очков нет своей памяти и процессора, и что их можно  использовать только с мобильными телефонами/планшетами/ПК.
Huawei откроют предзаказ заказы 14 ноября, а  в продажу очки поступят в декабре.

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#huawei #vr очки для смартфона
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