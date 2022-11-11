Задержанный подозревается в причастности к группе LockBit жертвами которой стали более 1 тыс. потерпевших по всему миру

По информации Techcrunch полиция города Онтарио задержала гражданина России Михаила Васильева.

Его подозревают в причастности к созданию программы-вымогателя LockBit. У подозреваемого было изъято 400 тысяч евро в криптовалюте, множество внешних носителей информации и компьютеров. В настоящий момент Васильев ожидает экстрадиции в Америку.



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По информации Интерпола LockBit с начала 2020 года преступным путем отняла у граждан и компаний порядка ста миллионов долларов.Среди жертв хакерской группировки оказались такие техно-гиганты как:





Foxconn - крупнейший в мире производитель электроники. Thales Group - французская международная промышленная группа, разрабатывающая системы для авиакосмического, военного и морского назначения. Continental - немецкий производитель, специализирующийся на производстве автомобильной электроники и шин.Так же правительство Канады подозревает Васильева в хакерских атаках крупнейшие на объекты инфраструктуры и преступном сговоре с целью умышленного повреждения компьютерных сетей и передачи требований о выкупе.Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.





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