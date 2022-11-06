WSJ: Америка должна забрать у России свою территорию

Российский остров Врангеля расположенный в Северном Ледовитом океане между Чукотским и Восточно-Сибирскими морями. Первые упоминания о нем датируются серединой 17 века. На карту же впервые он был нанесен в 1707 году. В настоящее время остров входит в состав одноимённого заповедника. Природный комплекс заповедника Остров Врангеля является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 2004 года.

Однако журналисты издания The Wall Street Journal считают что остров является угрозой для "американского суверенитета".

Так же отмечается что: "Остров расположен в восьми часовых поясах от Москвы, является территорией США, которую Россия удерживает с 1924 года". А не так давно ВВС США перехватили в данном районе Российские бомбардировщики, якобы угрожавшие границам Аляски.

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Стоит отметить что с 1920-х годов и до конца XX-го века высказывалось мнение и периодически возобновлялись дискуссии в американской публицистике, что по нормам международного права (по состоянию на 1920-е годы) остров должен был принадлежать США (эта полемика получила там название «Wrangle over Wrangel Island»), принадлежность его Советскому Союзу с юридической точки зрения признавалась шаткой, хотя фактически до сих пор никем не оспаривается. Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств, подписанное в 1990 году, не касается прямо и явно морских границ и статуса острова Врангеля, а также семи контролируемых Россией арктических островов, в отношении которых со стороны США могут быть выдвинуты подобные претензии.

Кроме того, это соглашение 1990 года не было ратифицировано.