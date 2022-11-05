В Пентагоне продолжаются переговоры по поводу финансирования Starlink на Украине.

CNN сообщает что жалобы на перебои со связью начались еще 24 октября, а на прошлой деле выяснилось что не поддерживают связь 1.3 тысячи наземных терминалов, которые в свое время Украина закупила у Великобритании. Количество терминалов выросло до 25 тысяч, в первую очередь благодаря поставкам из Европейских стран. На поддержание каждого такого терминала в месяц уходит от 2.5 до 4.5 тысяч долларов. По информации источников, обслуживание прекращено именно из-за отсутствия оплаты.

14 октября Маск уже поднимал тему с оплатой связи на Украине, однако после того как в Пентагоне ему условно донесли мысль, что согласны с высказыванием Мелании Подоляк по этому поводу. На следующий день Маск написал что продолжит финансирование.По другой информации, переговоры между SpaceX и Пентагоном продолжаются и Пентагон требует письменных гарантий от Илона Маска, т.к. опасается что тот может передумать. "У нас все знают что мы собираемся им заплатить"- цитирует источник CNN.

На неделе Михаил Федоров, министр цифровой трансформации заявил что проблем со связью на Украине нет и что Маск лично пообещал ему что перебоев с доступом к связи не будет.